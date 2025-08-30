Gazzetta - Occasione Lucca: serve una scossa in Napoli-Cagliari dopo l'arrivo di Hojlund

Calciomercato Napoli - Il Napoli si aspetta tanto da Lorenzo Lucca e ora serve una scossa per Napoli-Cagliari. Un segnale anche per chi arriva come Rasmus Hojlund su cui il Napoli ha investito in queste ore dopo l'infortunio di Lukaku. Lo scrive La Gazzetta dello Sport:

Occasione Lucca. Se per Kevin sarà "una passerella", diversa è la storia per Lucca, costretto dagli eventi a dare e darsi una scossa. L'infortunio di Lukaku gli ha dato subito la chance di una maglia da titolare, il probabile arrivo di Hojlund gli metterà altra pressione addosso: Lorenzo, però, ha dimostrato di avere le caratteristiche giuste per esaltarsi nel sistema contiano. Certo, servirebbe un gol, una scintilla, una notte da protagonista per affrontare poi la prima pausa col sorriso ed entrare definitivamente in sintonia con la sua nuova realtà. Napoli si aspetta grandi cose, Conte è convinto che possa esplodere. Magari già da stasera, per mandare un messaggio a chi verrà.