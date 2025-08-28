Criscitiello: "Il Napoli ha strappato un giocatore al Milan: Allegri è su tutte le furie"

Criscitiello: Il Napoli ha strappato un giocatore al Milan: Allegri è su tutte le furie

Michele Criscitiello ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal:

"Per Elmas è tutto fatto, la situazione è chiara da ieri. Per quello che concerne invece Rasmus Hojlund, si chiuderà nella giornata di oggi. Avete visto invece cosa sta facendo il Milan? Stanno facendo una confusione incredibile. 

Il Milan ha trattato a lungo Hojlund, poi arriva il Napoli e si porta a casa il giocatore. Massimiliano Allegri è su tutte le furie, la società rossonera si è incartata. Mi sono sopravvalutato, avevo detto che mi stava piacendo il mercato del Diavolo, ma ho sbagliato".

