Il Mattino: Napoli-Mainoo, pista concreta! Sondaggio informativo, ipotesi di prestito last-minute

Calcio Mercato  
MainooMainoo

Calciomercato Napoli, Il Mattino non ha dubbi: si fa sul serio per Kobbie Mainoo! Il centrocampista del Manchester United potrebbe essere l'ultimo colpo a sorpresa dell'estate.

Il Napoli proverà a regalarsi anche un ultimo colpo last minute. Il nome di Kobbie Mainoo è concreto. Il club azzurro ha chiesto informazioni per la sua cessione, ma la risposta dello United è stata altissima. Oltre i 50 milioni per la cessione. Una cifra che ovviamente nessuno mette in conto a Napoli. Ma si sta alla finestra fino all’ultimo momento.

Dunque non è detta l'ultima parola: Mainoo vorrebbe lasciare Manchester, anche in prestito, e il Napoli potrebbe aspettare gli ultimissimi giorni di mercato per questa operazione, sperando che alla fine dei giochi il club inglese lo lascerà partire. L'alternativa resta Brescianini che però "è diventata una pista sempre più complicata nelle scorse ore".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo ComoComoCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseECL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo CagliariCagliari

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecce

    1

    1
    0
    1
    0
  • 10º

    logo AtalantaAtalanta

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 15º

    logo MilanMilan

    0

    1
    0
    0
    1
  • 16º

    logo BolognaBologna

    0

    1
    0
    0
    1
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    1
    0
    0
    1
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
Back To Top