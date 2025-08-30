Il Mattino: Napoli-Mainoo, pista concreta! Sondaggio informativo, ipotesi di prestito last-minute

Calciomercato Napoli, Il Mattino non ha dubbi: si fa sul serio per Kobbie Mainoo! Il centrocampista del Manchester United potrebbe essere l'ultimo colpo a sorpresa dell'estate.

Il Napoli proverà a regalarsi anche un ultimo colpo last minute. Il nome di Kobbie Mainoo è concreto. Il club azzurro ha chiesto informazioni per la sua cessione, ma la risposta dello United è stata altissima. Oltre i 50 milioni per la cessione. Una cifra che ovviamente nessuno mette in conto a Napoli. Ma si sta alla finestra fino all’ultimo momento.

Dunque non è detta l'ultima parola: Mainoo vorrebbe lasciare Manchester, anche in prestito, e il Napoli potrebbe aspettare gli ultimissimi giorni di mercato per questa operazione, sperando che alla fine dei giochi il club inglese lo lascerà partire. L'alternativa resta Brescianini che però "è diventata una pista sempre più complicata nelle scorse ore".