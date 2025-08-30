CorSport - Tensione per l'affare Hojlund: ci sono stati problemi di commissioni e dettagli oltre all'inserimento del Lipsia

Calciomercato Napoli - Il Corriere dello Sport svela alcuni retroscena dell'affare Hojlund che non è stato facile per il Napoli. Adesso la trattativa è in discesa e vicina alal chiusura, ma ci sono stati anche dei momenti di criticità:

Nonostante l’ottimismo diffuso giovedì, la storia ha vissuto anche ieri nuovi momenti di tensione tra l’inserimento del Lipsia, il nodo commissioni e i dettagli contrattuali complessivi, ma le parti hanno continuato a trattare e a lavorare con l’unico scopo di trovare la quadra e confezionare il trasferimento. Un’operazione da 45 milioni di euro complessivi, struttura articolata: 5 milioni per il prestito e 40 per il riscatto obbligatorio condizionato alla qualificazione degli azzurri alla prossima Champions. Con percentuale minima riconosciuta allo United sulla futura rivendita. Contratto da 5 anni più uno per l’attaccante.