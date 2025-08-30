CorSport - Hojlund ha scelto Napoli, visite mediche già nelle prossime ore a Roma

Calciomercato Napoli - Il Napoli vuole definire l'acquisto di Hojlund il prima possibile per evitare di portarsi il tutto a lunedì quando ci sarà alle ore 20:00 il gong di fine mercato estivo e ora c'è attesa per capire quando farà le visite mediche.
C'è grande attesa a Napoli per l'acquisto di Hojlund e ora si può chiudere tutto con le visite mediche come scrive il Corriere dello Sport:
Hojlund ha voluto il Napoli e il ritorno in Serie A sin dalle prime battute di questa trattativa estenuante e alla fine la storia s’è riaperta e ha ricominciato a viaggiare nel verso giusto. Fino all’accordo. L’obiettivo, ora, è organizzare le visite mediche già nelle prossime ore a Roma, così da evitare di trascinarsi fino a lunedì. Cioè il giorno del gong del mercato: meglio fermarsi alle soglie del rischio che finirci dentro con tutte le scarpe.