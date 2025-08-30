CorSport - Hojlund al traguardo, già oggi può sbarcare in città! Lungo summit a Napoli dalla mattina per chiudere l'accordo

Calciomercato Napoli - Il Napoli attende Rasmus Hojlund, ormai la maratona per il nuovo acquisto sembra arrivata alla fine perché già nelle prossime ore il calciatore danese può arrivare in città anche in occasione della prima partita al Maradona Napoli-Cagliari.

Il Corriere dello Sport racconta le ultime novità dell'affare Hojlund-Napoli:

Hojlund: il Napoli vede il traguardo e Rasmus lo sbarco in città. Forse già oggi, se arriverà anche l’ok dell’attivissimo padre Anders e degli agenti. Il tutto, dopo un venerdì da paura: dalla mattina alla sera tutti chiusi in un albergo di Chiaia affacciato sul Golfo, senza neanche il tempo di staccare un attimo lo sguardo dai documenti, dai numeri e dagli orologi. Il tempo stringe, è un tiranno inesorabile: poco più di quarantotto ore e poi il mercato andrà in soffitta fino a gennaio insieme con l’esigenza imprescindibile del club di aggiungere alla casella dei centravanti, piena e soddisfacente fino all’infortunio di Lukaku, il tassello più giusto per ripristinare l’ordine scombussolato e per rialzare il livello inesorabilmente crollato in ottica Champions, campionato e coppe varie.

Rasmus Hojlund non era soltanto un obiettivo, era una necessità impellente e come tale ieri è stato trattato nel corso di una giornata infinita che ha visto all’opera il ds Manna, De Laurentiis e l’intermediario e agente italiano del giocatore, Fabio Algeri, nel famoso hotel napoletano di cui sopra con meravigliosa vista sul mare e le isole. A due passi da casa Conte: e infatti, in serata, al meeting s’è unito l’allenatore. Spettatore estremamente interessato.

Nonostante l’ottimismo diffuso giovedì, la storia ha vissuto anche ieri nuovi momenti di tensione tra l’inserimento del Lipsia, il nodo commissioni e i dettagli contrattuali complessivi, ma le parti hanno continuato a trattare e a lavorare con l’unico scopo di trovare la quadra e confezionare il trasferimento. Un’operazione da 45 milioni di euro complessivi, struttura articolata: 5 milioni per il prestito e 40 per il riscatto obbligatorio condizionato alla qualificazione degli azzurri alla prossima Champions. Con percentuale minima riconosciuta allo United sulla futura rivendita. Contratto da 5 anni più uno per l’attaccante.