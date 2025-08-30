Elmas è tornato: oggi visite mediche a Castel Volturno, stasera in tribuna per Napoli-Cagliari

Calciomercato Napoli, è fatta per il ritorno di Eljif Elmas! Il macedona è arrivato ieri sera a Napoli e nella giornata di oggi - come conferma il Corriere del Mezzogiorno - si sottoporrà alle visite mediche alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno.

Sarà probabilmente anche in tribuna al Maradona, si prenderà il bagno di folla per il suo ritorno godendosi la partita dei suoi compagni. Due milioni per il prestito, 17 per il diritto di riscatto più 500 mila euro di bonus legati alla Champions, si chiude così l’affare Elmas con il Lipsia