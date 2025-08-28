UFFICIALE - Daniele 'Decibel' Bellini non è più lo speaker della SSC Napoli!

Dopo Tommaso Starace c'è un altro volto noto in casa SSC Napoli che dice addio al club dopo tanti anni di collaborazione: Daniele 'Decibel' Bellini, infatti, non sarà più lo speaker ufficiale delle gare allo stadio Diego Armando Maradona.
Dopo il post criptico del noto Dj, la redazione di CalcioNapoli24 ha subito provveduto a contattarlo per fare le doverose verifiche del caso e la notizia è dunque confermata. Non sono state rese ulteriori motivazioni o dettagli.
Nel frattempo è arrivato un comunicato SSC Napoli nel quale sono stati annunciati i nuovi volti che si occuperanno dell'intrattenimento delle gare in casa.
'Decibel' con la sua voce ha contribuito in maniera emozionante al racconto delle pagine più belle dell'era De Laurentiis: gol, vittorie e conquiste dei due storici Scudetti. Addirittura in città c'è chi si è tatuato le sue mitiche parole al fischio finale dei tricolori vinti del 2023 e 2025.