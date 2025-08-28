UFFICIALE - Daniele 'Decibel' Bellini non è più lo speaker della SSC Napoli!

Dopo Tommaso Starace c'è un altro volto noto in casa SSC Napoli che dice addio al club dopo tanti anni di collaborazione: Daniele 'Decibel' Bellini, infatti, non sarà più lo speaker ufficiale delle gare allo stadio Diego Armando Maradona.

Decibel Bellini-Napoli: ufficiale l'addio

Dopo il post criptico del noto Dj, la redazione di CalcioNapoli24 ha subito provveduto a contattarlo per fare le doverose verifiche del caso e la notizia è dunque confermata. Non sono state rese ulteriori motivazioni o dettagli.

Nel frattempo è arrivato un comunicato SSC Napoli nel quale sono stati annunciati i nuovi volti che si occuperanno dell'intrattenimento delle gare in casa.

'Decibel' con la sua voce ha contribuito in maniera emozionante al racconto delle pagine più belle dell'era De Laurentiis: gol, vittorie e conquiste dei due storici Scudetti. Addirittura in città c'è chi si è tatuato le sue mitiche parole al fischio finale dei tricolori vinti del 2023 e 2025.