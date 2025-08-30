Gazzetta - Hojlund-Napoli: i legali stanno rileggendo le trentasei pagine di contratto, poi si chiude

Calciomercato Napoli - Ultimo ostacolo per Hojlund al Napoli, i suoi legali sono impegnati in queste ore a rileggere le 36 pagine di contratto, un classico per la società di Aurelio De Laurentiis. Poi ci sarà il via libera come scrive Gazzetta:
Dopo Elmas toccherà a Rasmus Hojlund: c'è voluto un po', neanche poi tanto, per rimettere assieme i contorni di una trattativa durata due settimane. Ma adesso sembra che sia fatta, si attende solo il sì dei legali del danese, che si staranno perdendo rileggendo le trentasei pagine del contratto, un classico per De Laurentiis che a certe amabili abitudini non intende ovviamente rinunciare.