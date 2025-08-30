Ecco chi è la fidanzata di Hojlund: si chiama Laura, ha 20 anni ed è danese

Notizie  
Laura Rhod SondergaardLaura Rhod Sondergaard

La fidanzata di Rasmus Hojlund si chiama Laura Rhod Sondergaard, è danese ed ha circa 20 anni. È nota per essere la fidanzata di Hojlund, attaccante del Manchester United e della nazionale di calcio danese: hanno reso pubblica la loro relazione nel marzo 2023, condividendo delle storie sui social.

Spesso la si è vista allo stadio per fare il tifo per il suo compagno, oppure in viaggio in località esotiche per godersi le vacanze. Prima che la coppia si trasferisse a Manchester, Laura viveva tra la Danimarca e Bergamo (città legata al precedente club di Hojlund, l’Atalanta. Su Instagram il suo profilo personale @laurarhod supera i 6.000 follower, mentre su TikTok ha oltre 11.000 follower e 614.000 like ai suoi video.

In sintesi, Laura è una giovane danese che condivide con il suo fidanzato una vita tra sport, viaggi e momenti affettuosi al fianco di Rasmus, mostrandosi spesso come sua appassionata supporter.

