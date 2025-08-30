Calendario Inter Champions 2025/26: date e orari di tutte le partite
Calendario Inter Champions
Calendario Champions Inter 2025 26, tutto ufficiale adesso riguardo date e orario delle partite di Champions League dell'Inter di Cristian Chivu di questa nuova stagione. Calendario Inter Champions League, scopriamo insieme le date e gli orari delle super sfide in Europa.
Calendario Inter Champions 2025 26
Champions League - Svelato dalla Uefa il calendario Inter Champions 2025 26 di questa nuova annata. Sono 8 le grandi sfide che attendono l'Inter di Chivu. Queste date e orari Champions League:
Calendario Champions League Inter 2025 26:
- Prima giornata: 17 settembre 2025 ore 21:00 Ajax-Inter
- Seconda giornata: 30 settembre 2025 ore 21:00 Inter-Slavia Praga
- Terza giornata: 21 ottobre 2025 ore 21:00 Union-Saint Gilloise-Inter
- Quarta giornata: 5 novembre 2025 ore 21:00 Inter-Kairat Almaty
- Quinta giornata: 26 novembre 2025 ore 21:00 Atletico Madrid-Inter
- Sesta giornata: 9 dicembre 2025 ore 18:45 Inter-Liverpool
- Settima giornata: 20 gennaio 2026 ore 21:00 Inter-Arsenal
- Ottava giornata: 28 gennaio 2026 ore 21:00 Borussia Dortmund-Inter
- INTER: Liverpool (casa), Borussia Dortmund (fuori), Arsenal (casa), Atletico Madrid (fuori), Slavia Praga (casa), Ajax (fuori), Kairat Almaty (casa), Union SG (fuori)
