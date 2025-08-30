CorSport - Elmas è arrivato in città, questa sera sarà in tribuna per Napoli-Cagliari

ElmasElmas

Il Corriere dello Sport racconta del ritorno di Elif Elmas a Napoli. Il calciatore è atterrato all'aeroporto di Capodichino intorno alle ore 23:00 e adesso è in città dove svolgerà le visite mediche di rito

Calciomercato Napoli - Il Corriere dello Sport racconta del ritorno di Elif Elmas a Napoli. Il calciatore è atterrato all'aeroporto di Capodichino intorno alle ore 23:00 e adesso è in città dove svolgerà le visite mediche di rito. In serata poi seguirà la partita dei suoi 'nuovi' compagni di squadra:

Ieri sera, nel frattempo, Elif Elmas è atterrato a Capodichino intorno alle 23: il suo ritorno dopo quasi seicento giorni è quasi ufficiale, non resta che svolgere le visite mediche (oggi) e poi presentarsi a Conte, ai nuovi compagni e soprattutto riabbracciare quelli vecchi. I reduci di un trionfo ritrovato 33 anni dopo Diego di cui Elmas è stato tra i grandi protagonisti insieme con un plotone di vecchi campioni. Amici che ritroverà ancora con il tricolore sulla maglia, proprio come li aveva lasciati a dicembre 2023, destinazione Lipsia. Un club che ricorre, evidentemente. Oggi, manco a dirlo, dopo aver completato l’iter si accomoderà in tribuna al Maradona per assistere alla partita contro il Cagliari e per tifare. La prossima volta, dopo la sosta e gli impegni con la Nord Macedonia, toccherà anche a lui. Elmas arriva in prestito con diritto di riscatto: 2 milioni e 500mila di bonus più, più 17.  

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo ComoComoCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseECL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo CagliariCagliari

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecce

    1

    1
    0
    1
    0
  • 10º

    logo AtalantaAtalanta

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 15º

    logo MilanMilan

    0

    1
    0
    0
    1
  • 16º

    logo BolognaBologna

    0

    1
    0
    0
    1
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    1
    0
    0
    1
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
