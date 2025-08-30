Infortunio Buongiorno, aggiornati i tempi di recupero: ecco quando rientra in campo

Quando torna Alessandro Buongiorno? Il difensore del Napoli è ancora alle prese con il piano di recupero dall'infortunio e senza dubbio non giocherà titolare stasera in Napoli-Cagliari. Oggi il quotidiano Il Mattino fornisce alcuni aggiornamenti sui tempi di recupero di Buongiorno:

Sul difensore azzurro pendono due rebus: la nazionale e la Fiorentina. Perché Gattuso l’avrebbe convocato volentieri per questa prima sosta di settembre, ma la condizione fisica andrebbe ritrovata con il club. E per Conte tenerlo qui a Napoli sarebbe ideale nella sosta. A sua disposizione. Per provare almeno a capire se ci sarà contro la Fiorentina, al rientro dalla sosta.