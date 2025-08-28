Conte in conferenza per Napoli-Cagliari: orario e dove vederla

Ultimissime Napoli-Cagliari: tutto pronto per il debutto stagionale anche allo stadio Maradona per la 2a giornata di Serie A.
Dopo l’esordio positivo al Mapei Stadium con vittoria per 0-2 con reti di McTominay e De Bruyne, la squadra di Antonio Conte si prepara anche per il ritorno a Fuorigrotta per un match che riporta alla mente la sfida scudetto dell'ultima giornata che ha fatto esplodere poi un’altra storica festa pochi mesi fa.
Il tecnico del Napoli parlerà dalla sala stampa di Castel Volturno alle 14.30: potrete seguire su CalcioNapoli24.it la diretta testuale e poi con una leggera differita sul canale YouTube di CN24 o CalcioNapoli24Tv sul canale 79 del digitale terrestre.