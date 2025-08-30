Romano: "Sondaggio del Napoli per Mainoo, che stasera ha chiesto di nuovo la cessione! Se lo prendono..."

Calciomercato Napoli - Fabrizio Romano via Youtube parla dell'ipotesi Mainoo in azzurro:

"Mainoo ha chiesto la cessione. E l'ha rifatto oggi, dopo la conferenza di Amorim che diceva: 'Mainoo rimane'. Anche nella tarda serata di oggi, fra venerdì e sabato, è andato di nuovo a chiedere la cessione in prestito al Manchester United. Ho notizie di una chiamata da parte del Napoli per chiedere informazioni, è cronaca perché c'è stata ma non voglio alimentare questa pista perché non ha ancora avanzato nessuna offerta. Va detto che se lo prende una squadra i Serie A dobbiamo alzarci in piedi e applaudire perché è un grandissimo calciatore che quasi non c'entra niente col nostro campionato!".

Mainoo col Manchester United
