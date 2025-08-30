Zazzaroni: "Lettura dei contratti rapida e poi la firma di Hojlund, chi dubita di quello che scrivo..."

Le Interviste  
ZazzaroniZazzaroni

Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport commenta l'affare Hojlund:

"Hojlund, i contratti. L'ok di padre Hoilund è arrivato. Ora viene il bello: la lettura dei contratti infiniti by AdL (De Bruyne impiegò due settimane).Mancando poche ore alla chiusura del mercato dovrà essere rapida, poi la firma. PS. Chi dubita di quello che scrivo è giusto che sposti la sua attenzione verso altri profili e chi non credeva all'inserimento del Lipsia e ha offeso deve andare affamm...eglio altrove: 25 anni di tv napoletane sono serviti".

