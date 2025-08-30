Napoli-Hojlund, aumentata l'offerta! Il Mattino: già prenotato il volo privato Manchester-Ciampino

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie su Hojlund: oggi il quotidiano Il Mattino svela nuovi aggiornamenti sulla trattativa tra Napoli e Manchester United per l'attaccante danese. Ci si aspettava di concludere l'operazione già nella giornata di ieri, ma l'affare è stato rinviato per due ragioni:

Hojlund aspetta il pagamento di alcune mensilità arretrate

Il Manchester United ha chiesto al Napoli una percentuale sulla futura rivendita

?Aurelio De Laurentiis, Giovanni Manna e Antonio Sinicropi ieri hanno tenuto una lunghissima riunione in Hotel, insieme all'intermediario Fabio Algeri che si sta occupando della trattativa Hojlund. Una riunione alla quale si è unito, in serata, anche l'allenatore Antonio Conte.

"Di cosa si discuteva in hotel?" - scrive Il Mattino - "Si è provato a trovare le intese sugli ultimi aspetti contrattuali, commissioni e sui termini personali di Hojlund. Una accelerata voluta dal club, quando sono arrivate forti le voci di altri club pronti a superare a destra". Su Hojlund ha provato ad inserirsi il Lipsia, ma non solo. Alla fine il Napoli ha aumentato le cifre: 6 milioni per il prestito oneroso, quasi 50 milioni di euro totali.