Napoli-Hojlund, aumentata l'offerta! Il Mattino: già prenotato il volo privato Manchester-Ciampino

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie su Hojlund: oggi il quotidiano Il Mattino svela nuovi aggiornamenti sulla trattativa tra Napoli e Manchester United per l'attaccante danese. Ci si aspettava di concludere l'operazione già nella giornata di ieri, ma l'affare è stato rinviato per due ragioni:
?Aurelio De Laurentiis, Giovanni Manna e Antonio Sinicropi ieri hanno tenuto una lunghissima riunione in Hotel, insieme all'intermediario Fabio Algeri che si sta occupando della trattativa Hojlund. Una riunione alla quale si è unito, in serata, anche l'allenatore Antonio Conte.
"Di cosa si discuteva in hotel?" - scrive Il Mattino - "Si è provato a trovare le intese sugli ultimi aspetti contrattuali, commissioni e sui termini personali di Hojlund. Una accelerata voluta dal club, quando sono arrivate forti le voci di altri club pronti a superare a destra". Su Hojlund ha provato ad inserirsi il Lipsia, ma non solo. Alla fine il Napoli ha aumentato le cifre: 6 milioni per il prestito oneroso, quasi 50 milioni di euro totali.
Il club ha messo in programma anche un volo privato per il calciatore dello United, da Ciampino verso Manchester andata e ritorno, per potergli consentire l’arrivo in Italia e svolgere le visite mediche. Il caso sta per risolversi.