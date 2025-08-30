Gazzetta - Hojlund attende da Manchester il via libera, può mettersi in viaggio verso Napoli entro oggi

Calciomercato Napoli - Il Napoli ha di fatto chiuso il colpo Hojlund e ora si aspetta soltanto il via libera da Manchester per permettere al calciatore di trasferirsi in Italia con un primo volo.

Da La Gazzetta dello Sport le ultime notizie su Hojlund al Napoli:

Hojlund da Manchester attenderà che gli dicano di mettersi in viaggio (stamattina oppure oggi pomeriggio) ma il centravanti è come se fosse all'imbarco, al termine di una una giornata in cui ne è venuto fuori uno stato d'ansia generale da raccontare. L'ora di pranzo di un venerdì apparentemente normale, quando arriva l'eco di problemi, di inserimenti dalla Bundesliga dove il ricco Lipsia avrebbe voluto provarci: tutto il mondo è paese e, raccontano gli amici degli amici, sul sorgere d'un giorno nuovo il papà del bomber ha sollevato un'eccezione sui compensi mentre invece era con lo United che bisogna aggiornarsi, sei per il prestito quarantaquattro milioni per il riscatto (in caso di qualificazione Champions) e le solite commissioni da adeguare.

Mica semplice, starsene con le mani in mano, ad oziare: non poteva farcela Antonio Conte, che è arrivato in Corso Vittorie Emanuele per decodificare quegli scenari misteriosamente caotici, nonostante un agente di Hojlund fosse a pranzo con De Laurentiis e Manna. il Napoli è rimasto (apparentemente) sereno, un affare ha bisogno di essere affrontato con decisione e senza indietreggiare, ha lasciato che scivolassero via le preoccupazioni generali, s'è dotato di ottimismo e ha continuato a chiacchierare con Manchester, per non ritrovarsi semmai a dover concludere l'affare proprio sul suono della sirena del mercato, divenuto improvvisamente rovente