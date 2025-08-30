Gazzetta - Hojlund attende da Manchester il via libera, può mettersi in viaggio verso Napoli entro oggi

Rassegna Stampa  
HojlundHojlund

Il Napoli ha di fatto chiuso il colpo Hojlund e ora si aspetta soltanto il via libera da Manchester per permettere al calciatore di trasferirsi in Italia con un primo volo

Calciomercato Napoli - Il Napoli ha di fatto chiuso il colpo Hojlund e ora si aspetta soltanto il via libera da Manchester per permettere al calciatore di trasferirsi in Italia con un primo volo.

Calciomercato Napoli: ecco Hojlund, arriva in Italia

Da La Gazzetta dello Sport le ultime notizie su Hojlund al Napoli:

Hojlund da Manchester attenderà che gli dicano di mettersi in viaggio (stamattina oppure oggi pomeriggio) ma il centravanti è come se fosse all'imbarco, al termine di una una giornata in cui ne è venuto fuori uno stato d'ansia generale da raccontare. L'ora di pranzo di un venerdì apparentemente normale, quando arriva l'eco di problemi, di inserimenti dalla Bundesliga dove il ricco Lipsia avrebbe voluto provarci: tutto il mondo è paese e, raccontano gli amici degli amici, sul sorgere d'un giorno nuovo il papà del bomber ha sollevato un'eccezione sui compensi mentre invece era con lo United che bisogna aggiornarsi, sei per il prestito quarantaquattro milioni per il riscatto (in caso di qualificazione Champions) e le solite commissioni da adeguare.

Mica semplice, starsene con le mani in mano, ad oziare: non poteva farcela Antonio Conte, che è arrivato in Corso Vittorie Emanuele per decodificare quegli scenari misteriosamente caotici, nonostante un agente di Hojlund fosse a pranzo con De Laurentiis e Manna. il Napoli è rimasto (apparentemente) sereno, un affare ha bisogno di essere affrontato con decisione e senza indietreggiare, ha lasciato che scivolassero via le preoccupazioni generali, s'è dotato di ottimismo e ha continuato a chiacchierare con Manchester, per non ritrovarsi semmai a dover concludere l'affare proprio sul suono della sirena del mercato, divenuto improvvisamente rovente

Notizie Calcio Napoli
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo ComoComoCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseECL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo CagliariCagliari

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecce

    1

    1
    0
    1
    0
  • 10º

    logo AtalantaAtalanta

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 15º

    logo MilanMilan

    0

    1
    0
    0
    1
  • 16º

    logo BolognaBologna

    0

    1
    0
    0
    1
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    1
    0
    0
    1
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
