Milan, Tare: "Abbiamo un accordo con l'Atalanta per Musah", si sblocca Brescianini al Napoli?

Il Milan ha annunciato attraverso il suo direttore sportivo Igli Tare di aver trovato un accordo con l'Atalanta per Musah. Il centrocampsita che era stato cercato pure dal Napoli può approdare a Bergamo oggi e questo affare potrebbe liberare di conseguenza anche Brescianini al Napoli. Queste le parole di Tare ai microfoni di Sky Sport 24:

"Musah? Lo valutiamo dopo la partita. Abbiamo un accordo con l'Atalanta ma l'infortunio di Jashari ha complicato la situazione: la decisione verrà presa domani (oggi, ndr)"