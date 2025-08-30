Milan, Tare: "Abbiamo un accordo con l'Atalanta per Musah", si sblocca Brescianini al Napoli?

Le Interviste  
BrescianiniBrescianini

Il Milan ha annunciato attraverso il suo direttore sportivo Igli Tare di aver trovato un accordo con l'Atalanta per Musah. Il centrocampsita che era stato cercato pure dal Napoli può approdare a Bergamo oggi e questo affare potrebbe liberare di conseguenza anche Brescianini al Napoli

Il Milan ha annunciato attraverso il suo direttore sportivo Igli Tare di aver trovato un accordo con l'Atalanta per Musah. Il centrocampsita che era stato cercato pure dal Napoli può approdare a Bergamo oggi e questo affare potrebbe liberare di conseguenza anche Brescianini al Napoli. Queste le parole di Tare ai microfoni di Sky Sport 24:

"Musah? Lo valutiamo dopo la partita. Abbiamo un accordo con l'Atalanta ma l'infortunio di Jashari ha complicato la situazione: la decisione verrà presa domani (oggi, ndr)"

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo ComoComoCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseECL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo CagliariCagliari

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecce

    1

    1
    0
    1
    0
  • 10º

    logo AtalantaAtalanta

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 15º

    logo MilanMilan

    0

    1
    0
    0
    1
  • 16º

    logo BolognaBologna

    0

    1
    0
    0
    1
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    1
    0
    0
    1
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
Back To Top