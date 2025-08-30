Calendario Juve Champions 2025/26: date e orari di tutte le partite
Calendario Juve Champions
Calendario Champions Juventus 2025 26, tutto ufficiale adesso riguardo date e orario delle partite di Champions League della Juventus di Tudor di questa nuova stagione.
Calendario Juve Champions 2025 26
Svelato dalla Uefa il calendario Juventus Champions 2025 26 di questa nuova annata. Queste date e orari Champions League:
Calendario Champions League Juventus 2025 26:
- Prima giornata: 16 settembre 2025 ore 21:00 Juve-Borussia Dortmund
- Seconda giornata: 1 ottobre 2025 ore 21:00 Villarreal-Juve
- Terza giornata: 22 ottobre 2025 ore 21:00 Real Madrid-Juve
- Quarta giornata: 4 novembre 2025 ore 21:00 Juve-Sporting Lisbona
- Quinta giornata: 25 novembre 2025 ore 21:00 Bodo/Glimt-Juve
- Sesta giornata: 10 dicembre 2025 ore 21:00 Juve-Pafos
- Settima giornata: 21 gennaio 2026 ore 21:00 Juve-Benfica
- Ottava giornata: 28 gennaio 2026 ore 21:00 Monaco-Juve
- JUVENTUS: Borussia Dortmund (casa), Real Madrid (fuori), Benfica (casa), Villarreal (trasferta), Sporting CP (casa), Bodo Glimt (fuori), Pafos (casa), Monaco (fuori)
