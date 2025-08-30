Calendario Juve Champions 2025/26: date e orari di tutte le partite

Calendario Champions Juventus 2025 26, tutto ufficiale adesso riguardo date e orario delle partite di Champions League della Juventus di Tudor di questa nuova stagione. Calendario Juventus Champions League, scopriamo insieme le date e gli orari delle super sfide in Europa.

Calendario Juve Champions 2025 26

Champions League - Svelato dalla Uefa il calendario Juventus Champions 2025 26 di questa nuova annata. Queste date e orari Champions League:

Calendario Champions League Juventus 2025 26:

  1. Prima giornata: 16 settembre 2025 ore 21:00 Juve-Borussia Dortmund
  2. Seconda giornata: 1 ottobre 2025 ore 21:00 Villarreal-Juve
  3. Terza giornata: 22 ottobre 2025 ore 21:00 Real Madrid-Juve
  4. Quarta giornata: 4 novembre 2025 ore 21:00 Juve-Sporting Lisbona
  5. Quinta giornata: 25 novembre 2025 ore 21:00 Bodo/Glimt-Juve
  6. Sesta giornata: 10 dicembre 2025 ore 21:00 Juve-Pafos
  7. Settima giornata: 21 gennaio 2026 ore 21:00 Juve-Benfica
  8. Ottava giornata: 28 gennaio 2026 ore 21:00 Monaco-Juve
  • JUVENTUS: Borussia Dortmund (casa), Real Madrid (fuori), Benfica (casa), Villarreal (trasferta), Sporting CP (casa), Bodo Glimt (fuori), Pafos (casa), Monaco (fuori)
