Repubblica svela: De Laurentiis ha fatto fuori "Decibel" Bellini già il 7 agosto!

La SSC Napoli ha annunciato nei giorni scorsi l'addio di Daniele "Decibel" Bellini, storico speaker dello stadio Diego Armando Maradona. Oggi però il quotidiano La Repubblica svela un dettaglio non emerso fin qui in tutta questa vicenda. Stando a quanto riportato, infatti, nonostante il Napoli abbia comunicato solo pochi giorni fa l'addio di Decibel Bellini, i fatti risalirebbero ad inizio agosto:

Decibel Bellini in realtà silurato da De Laurentiis già il 7 agosto. Il club non aveva però comunicato la sua decisione ed è stata questa mancanza l’origine dell’equivoco.

Dunque l'addio di Decibel Bellini sarebbe avvenuto già il 7 agosto, durante il ritiro SSC Napoli a Castel di Sangro.