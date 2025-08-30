Sky - Zanoli a Villa Stuart per le visite mediche con l'Udinese | VIDEO
Zanoli
Alessandro Zanoli lascia il Napoli e passa all'Udinese, ora visite mediche e poi la firma
Calciomercato Napoli - Alessandro Zanoli è arrivato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche con l'Udinese. Arriva l'annuncio di Gianluca Di Marzio di Sky Sport che svela la trattativa ormai in chiusura.
