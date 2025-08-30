Clamoroso CorSport - Decibel Bellini torna speaker! Potrebbe essere al suo posto per Napoli-Cagliari, le parti lavorano per ricucire gli strappi

Napoli - Incredibile notizia che può far felici i tifosi del Napoli. Perché Daniele Decibel Bellini può tornare ad essere lo speaker della SSC Napoli! Nei giorni scorsi la rottura tra le parti con il comunicato di addio, ora può cambiare tutto di nuovo.

A dare l'annuncio a sorpresa della notizia proprio a poche ore da Napoli-Cagliari è stato il Corriere dello Sport che svela:

"Daniele Decibel Bellini questa sera potrebbe essere al suo posto, a bordocampo, per la prima al Maradona del nuovo campionato contro il Cagliari. Le parti hanno provato e stanno provando a ricucire tutti gli strappi dei giorni scorsi. Giovedi, infatti, il Napoli aveva annunciato una nuova partnership per la gestione dell'intrattenimento allo stadio Maradona in occasione di tutte le gare casalinghe con la direzione artistica affidata a Golden Boys, ovvero la società dei fratelli Gaetano ed Emanuele Palumbo, in arte Geolier.

Lo stesso artista napoletano, però, nella notte tra giovedì e venerdì, con una storia su Instagram, aveva annunciato l'interruzione immediata della collaborazione con il Napoli dopo aver «chiesto alla società la reintegrazione di Decibel Bellini come speaker». Per questa sera erano stati annunciati in consolle il dj resident Enrico Maria, mentre come speaker Timo Suarez. Ora si sta provando a far tornare il sereno per ritrovarsi tutti insieme questa sera al Maradona".