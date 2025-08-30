Sportitalia annuncia - Hojlund-Napoli: domani le visite mediche

Calciomercato Napoli - Domani Rasmus Hojlund farà le visite mediche per il Napoli. L'arrivo del centravanti danese alla corte di Antonio Conte è dunque soltanto questione di ore. La trattativa è andata in porto tra il Manchester United e gli azzurri anche se, nella giornata di ieri, non sono mancati problemi per quanto riguarda gli ultimi dettagli da sistemare nonché l'inserimento last minute del Lipsia.
Stando a quanto riferisce Alfredo Pedullà, domani sarà la giornata delle visite mediche per Rasmus Hojlund prima della firma ufficiale del contratto che lo legherà al Napoli fino al 2031. L'operazione si è chiusa infatti sulla base di un prestito oneroso da 5 milioni con diritto di riscatto a 40 milioni che però diventerà obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Ecco cosa ha scritto su X il giornalista di Sportitalia:
"Napoli, domani le visite di Hojlund"