Sportitalia annuncia - Hojlund-Napoli: domani le visite mediche

Calciomercato Napoli - Domani Rasmus Hojlund farà le visite mediche per il Napoli. L'arrivo del centravanti danese alla corte di Antonio Conte è dunque soltanto questione di ore. La trattativa è andata in porto tra il Manchester United e gli azzurri anche se, nella giornata di ieri, non sono mancati problemi per quanto riguarda gli ultimi dettagli da sistemare nonché l'inserimento last minute del Lipsia.

Visite mediche Hojlund Napoli

Stando a quanto riferisce Alfredo Pedullà, domani sarà la giornata delle visite mediche per Rasmus Hojlund prima della firma ufficiale del contratto che lo legherà al Napoli fino al 2031. L'operazione si è chiusa infatti sulla base di un prestito oneroso da 5 milioni con diritto di riscatto a 40 milioni che però diventerà obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Ecco cosa ha scritto su X il giornalista di Sportitalia: