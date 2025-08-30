Sportitalia annuncia - Hojlund-Napoli: domani le visite mediche

Calcio Mercato  
Rasmus HojlundRasmus Hojlund

Calciomercato Napoli, domani Rasmus Hojlund farà le visite mediche prima di firmare il nuovo contratto con gli azzurri

Calciomercato Napoli - Domani Rasmus Hojlund farà le visite mediche per il Napoli. L'arrivo del centravanti danese alla corte di Antonio Conte è dunque soltanto questione di ore. La trattativa è andata in porto tra il Manchester United e gli azzurri anche se, nella giornata di ieri, non sono mancati problemi per quanto riguarda gli ultimi dettagli da sistemare nonché l'inserimento last minute del Lipsia.

Visite mediche Hojlund Napoli

Stando a quanto riferisce Alfredo Pedullà, domani sarà la giornata delle visite mediche per Rasmus Hojlund prima della firma ufficiale del contratto che lo legherà al Napoli fino al 2031. L'operazione si è chiusa infatti sulla base di un prestito oneroso da 5 milioni con diritto di riscatto a 40 milioni che però diventerà obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Ecco cosa ha scritto su X il giornalista di Sportitalia:

"Napoli, domani le visite di Hojlund"

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo ComoComoCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseECL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo CagliariCagliari

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecce

    1

    1
    0
    1
    0
  • 10º

    logo AtalantaAtalanta

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 15º

    logo MilanMilan

    0

    1
    0
    0
    1
  • 16º

    logo BolognaBologna

    0

    1
    0
    0
    1
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    1
    0
    0
    1
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
Back To Top