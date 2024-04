Conte ora riflette sul Napoli, sta aspettando solo una cosa

Calciomercato Napoli - Antonio Conte ci ripensa dopo i 'no' del mese di novembre alle chiamate di De Laurentiis che lo voleva far subentrare al posto dell'esonerato Garcia, ora può diventare il prossimo allenatore del Napoli, ma a delle condizioni stabilite.

Allenatore Napoli: Conte ci riflette

Arrivano aggiornamenti da Il Mattino sul possibile matrimonio tra Antonio Conte e il Napoli. L'ex tecnico del Tottenham e della Nazionale italiana resta il sogno di De Laurentiis che ha approfondito un'amicizia nata d'estate, in vacanza, e che vorrebbe trasformare in rapporto di lavoro. I contatti sono continui e frequenti. Così come anche le richieste di Conte che disse no preferendo partire con una squadra dall'inizio della stagione. Il prossimo start del campionato è imminente e Conte adesso ci riflette, ma aspetta anche di conoscere il piazzamento del Napoli per la qualificazione in Europa e comunque pretenderebbe garanzie in organico vista la partenza imminente di Osimhen al centro dell'attacco. ADL sarebbe disposto ad un sacrificio economico per Conte. Si vedrà.