Clamoroso Fiorentina-Napoli, si va verso lo stop ai tifosi napoletani! Possibile cambio d'orario della gara

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi de Il Mattino fa il punto della situazione in merito alla gara che gli azzurri giocheranno il 13 settembre a Firenze contro la Fiorentina valida per la 3° giornata di Serie A:

"È già allerta rossa al Viminale per la trasferta del Napoli a Firenze, alla ripresa del campiona-to. La prefettura del capoluogo toscano ha fatto sapere che per quella gara la capienza del settore ospiti non sarà superiore a 340 posti. Limitazioni legate ai lavori in corso. E che tutta la zona dello stadio Comunale è ancora un cantiere a cielo aperto.



La capienza limitata sta per spingere il Viminale a far scattare il divieto di trasferta per i residenti in Campania a Firenze, per la gara con la Fiorentina. Non si esclude che possa anche essere chiesto alla Lega Calcio l'anticipo pomeridiano del match, al momento previsto alle ore 20,45 di sabato 13 settembre. Stesso motivo per cui il derby tra Roma e Lazio il 21 settembre verrà giocato alle 12,30.

Ma non solo: in queste ore, questura e prefettura sono al lavoro anche per evitare che molti tifosi del Napoli possano sottoscrivere la tessera del tifoso dei viola proprio per acquistare il tagliando in un altro settore dello stadio. I 9mila tifosi che hanno riempito lo stadio del Sassuolo alla prima giornata di campionato danno l'idea di cosa è capace di muovere la passione azzurra.



Da qui, il Viminale proverà a limitare l'esodo dalla Campania. Il settore ospiti, 340 posti disponibili, resterà aperto ai tifosi del Napoli con la tessera del club azzurro residenti nel resto d'Italia. Unico settore dove i fans dei campioni d'Italia potranno accedere: il ministero dell'Interno lascia intendere che chiunque riuscirà a eludere i divieti, potrebbe ritrovarsi con il biglietto cancellato all'ultimo secondo e una denuncia".