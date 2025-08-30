Tuttosport - Inquietudini Frattesi: nuovi sondaggi di Napoli altri due club, l'Inter fa il prezzo

Calciomercato Napoli - Davide Frattesi vive un momento continuo nell'ombra all'Inter e ora il calciatore rischia di essere fatto davvero fuori dal progetto in vista del futuro. Per questo motivo vorrebbe andare altrove e ci sono di nuovo sondaggi di Napoli, Juventus e Newcastle per lui. L'Inter però fa sapere che non lo venderà per meno di 40 milioni di euro. Lo scrive l'edizione di Tuttosport.