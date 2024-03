Acerbi-Juan Jesus, non è finita! Gravina potrebbe impugnarla

Possibili e clamorosi sviluppi sulla vicenda Acerbi-Juan Jesus. Nelle ultime ore è arrivata la sentenza ufficiale del Giudice Sportivo che ha assolto il difensore dell'Inter e non è possibile fare ricorso per il Napoli e il suo giocatore che ha denunciato gli insulti razzisti. Ora però può accadere di tutto ancora, con Gravina che può impugnare la decisione.

Sentenza Acerbi-Juan Jesus, interviene Gravina?

E' arrivata la decisione del Giudice sportivo che ha pubblicato la sentenza constatando la mancanza di sufficienti prove per punire il difensore dell’Inter.

E' stato deciso di non punire Francesco Acerbi per i presunti insulti razzisti rivolti a Juan Jesus nel corso della partita fra Inter e Napoli a San Siro. Non ci sarebbero, infatti, abbastanza prove per punire la condotta del difensore italiano, che rischiava una squalifica minima di 10 giornate.

Da ieri si dice che la vicenda è chiusa qui, visto che la decisione del Giudice sportivo non può essere impugnata da Juan Jesus. Ma, come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, invece, questo può essere fatto dal presidente della FIGC, Gabriele Gravina che può impugnare la decisione.

«Il Presidente federale può impugnare le decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime». L’articolo 102 del Codice di giustizia sportiva.