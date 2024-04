Sollazzo: "Calzona? Ha voluto dire 'non pago per un gruppo che non mi merita'. Tra Bari e Napoli cambiati 7 allenatori"

Boris Sollazzo è intervenuto nel corso di Radio Goal sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando le seguenti dichiarazioni:

“Io ho l’impressione che Calzona abbia voluto dire “non pago per un gruppo che non mi merita”, io non mi fido tanto delle voci ma quello che esce è un gruppo polverizzato. Direi perché non prendi Tudor dopo Mazzarri che ti chiede due anni? Perché hai preso Conte, questo spiegherebbe tutto, ma se devo pensarla come giornalista… Tra Bari e Napoli sono stati fatti fuori 7 allenatori. Io sono sempre più convinto che Spalletti e Giuntoli erano impossibili da mantenere, al posto di Kim non si doveva prendere un ragazzo di 21 in una squadra brasiliana di secondo livello. A me sembra che squadra, società e tifo abbiano dimostrato di meritarsi l’uno con l’altro e non è un complimento”.