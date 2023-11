Ultim'ora: Fabrizio Romano annuncia il nome del nuovo allenatore scelto da De Laurentiis!

Ultim'ora Napoli: il giornalista Fabrizio Romano, tra i più importanti esperti di calciomercato, annuncia il nome del nuovo allenatore scelto da Aurelio De Laurentiis per sostituire Rudi Garcia, il cui esonero è ormai imminente dopo l'ennesima sconfitta casalinga.

Scrive Fabrizio Romano su Twitter: "Il Napoli ha deciso di procedere con Igor Tudor come candidato preferito per il ruolo di capo allenatore. Oggi si svolgeranno i colloqui per discutere di contratto, stipendio e altri dettagli. Tudor parlerà con il presidente De Laurentiis per mettere il sigillo".