"Hojlund mi ricorda Cavani!". E Gifuni si sbilancia: "Diventerà più forte di..."

Ultimissime Calcio Napoli - Il giornalista Gianluca Gifuni è intervenuto nella trasmissione Il Bello del Calcio ed ha analizzato il momento del Napoli e i protagonisti della stagione.

Su Hojlund – “Non ce ne voglia Lukaku ma il Napoli con Hojlund ha trovato un attaccante con la A maiuscola ed il Napoli ha completato la squadra e la manovra offensiva azzurra da oggi è quasi perfetta. Hojlund a 22 anni diventerà più forte di Higuain e diventerà tra i primi 5 più forti in Europa”.

Sul Napoli – “Da napoletano mi accontento di una poltrona per uno, nessuno ha il gioco, la solidità e l’esperienza del Napoli, nessuno ha una rosa come il Napoli che è stata costruita in maniera perfetta. Possiamo fare complimenti alla società perché è una vera macchina perfetta”.

Valore delle rose di Serie A – “Il Napoli ha sovvertito il valore delle rose e del monte ingaggi, vincendo non al primo posto. Primo Napoli, secondo Milan, terza Juve e quarta Inter che se la gioca fino alla fine con la Roma”.

Sui punti di forza – “L’Inter ha un problema negli scontri diretti mentre il Napoli ha questi come punto di forza”.

Ancora su Hojlund – “Mi ricorda molto Cavani ma è molto più tecnico. È più forte di Higuain che arrivò a 26 anni mentre lui ora ha soli 22 anni. Chiarisco che dico può diventare più forte di Higuain. Hojlund è stato pagato a 20 anni 80 milioni dallo United, io lo celebro e per me farà la differenza. Parliamo di un attaccante associativo e che detta il passaggio, è un giocatore che ti dà una varietà di soluzioni che non ti dava più nessuno. Anche i tifosi del Manchester United si chiedono cosa succede e perché i giocatori che vanno via arrivano a Napoli”.

De Bruyne e McTominay – “Conte ha trovato la condizione perfetta, De Bruyne e McTominay riescono a coordinarsi e gestirsi”.

Hojlund e Haaland – “Entrambi iniziano con l’H e anche Higuain, aspetto una decina di puntate e vediamo tra tre anni come saranno le cose”.