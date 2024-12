Torino-Napoli, bel gesto andato in scena durante l’intervallo del match allo stadio Olimpico. I ragazzi del Torino for disabled fanno il giro del campo per mostrare la coppa vinta e al momento del passaggio sotto il settore ospiti riservato ai tifosi azzurri anche ricevono parecchi applausi. I napoletani hanno incoraggiato gli atleti diversamente abili invitando anche ad alzare il trofeo.