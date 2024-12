Torino Napoli 0-1, un gol di Scott McTominay decide la partita allo stadio Olimpico "Grande Torino" con gli azzurri che guadagnano 3 punti e volano a +4 sulle pretendenti in attesa di Fiorentina-Inter. A fine partita la reazione dei tifosi napoletani in trasferta nel settore ospiti e nel resto dello stadio, ai microfoni di CalcioNapoli24 per commentare il risultato e il Napoli in vetta alla classifica. Guarda il video.