Rifinitura Man City: Haaland-Donnarumma protagonisti, guarda l'allenamento di Guardiola | FOTO & VIDEO CN24

Champions League fonte : dal nostro inviato, Manuel Guardasole
Haaland e Guardiola nell'allenamento pre Man City-Napoli. Foto: Ciro De Luca per CalcioNapoli24Haaland e Guardiola nell'allenamento pre Man City-Napoli. Foto: Ciro De Luca per CalcioNapoli24

Ultime news UEFA Champions League: vi mostriamo l'allenamento video di Guardiola, Haaland e Donnarumma prima di Man City-Napoli

Ultime notizie UEFA Champions League - In corso la rifinitura agli ordini di Pep Guardiola, l'ultimo allenamento del Manchester City alla vigilia della sfida col Napoli. Abbiamo assistito ai primi 20' circa della seduta pomeridiana, qui all'Etihad Campus della City Football Academy. Presenti, ovviamente, HaalandGigio Donnarumma, grandi attesi del match di domani. Presente anche Reijnders alla seduta: l'ex Milan ritrova gli azzurri da avversari. Vi mostriamo le esercitazioni degli uomini a disposizione di Guardiola e l'allenamento di Donnarumma da vicinissimo. 

Ecco il video!

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo UdineseUdineseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo MilanMilanEL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo RomaRomaECL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo AtalantaAtalanta

    5

    3
    1
    2
    0

  • logo CagliariCagliari

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo ComoComo

    4

    3
    1
    1
    1
  • 10º

    logo TorinoTorino

    4

    3
    1
    1
    1
  • 11º

    logo InterInter

    3

    3
    1
    0
    2
  • 12º

    logo LazioLazio

    3

    3
    1
    0
    2
  • 13º

    logo BolognaBologna

    3

    3
    1
    0
    2
  • 14º

    logo SassuoloSassuolo

    3

    3
    1
    0
    2
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    2

    3
    0
    2
    1
  • 16º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    3
    0
    2
    1
  • 17º

    logo VeronaVerona

    2

    3
    0
    2
    1
  • 18º

    logo PisaPisaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 19º

    logo ParmaParmaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 20º

    logo LecceLecceR

    1

    3
    0
    1
    2
