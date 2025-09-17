Rifinitura Man City: Haaland-Donnarumma protagonisti, guarda l'allenamento di Guardiola | FOTO & VIDEO CN24

Haaland e Guardiola nell'allenamento pre Man City-Napoli. Foto: Ciro De Luca per CalcioNapoli24

Ultime notizie UEFA Champions League - In corso la rifinitura agli ordini di Pep Guardiola, l'ultimo allenamento del Manchester City alla vigilia della sfida col Napoli. Abbiamo assistito ai primi 20' circa della seduta pomeridiana, qui all'Etihad Campus della City Football Academy. Presenti, ovviamente, Haaland e Gigio Donnarumma, grandi attesi del match di domani. Presente anche Reijnders alla seduta: l'ex Milan ritrova gli azzurri da avversari. Vi mostriamo le esercitazioni degli uomini a disposizione di Guardiola e l'allenamento di Donnarumma da vicinissimo.

Ecco il video!