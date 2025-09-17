Dove vedere Ajax-Inter in Tv? Canale e streaming gratis

Ajax Inter dove vederla in Tv? Le ultimissime informazioni su come seguire la prossima partita di Champions League dell'Inter che giocherà contro l'Ajax. Dove vedere Inter Ajax stasera? Tra le partite di Champions League in chiaro e in diretta oggi non ci sarà Ajax-Inter.

La prossima partita di Champions League oggi in Tv con Ajax-Inter in Tv, che sarà valida per la prima giornata Champions e che vedrà i nerazzurri impegnati in una trasferta già complicata.

Dove vedere Ajax Inter in Tv e streaming

Si scenderà in campo con l'esordio in Europa e il primo turno di Champions oggi con l'Inter che affronta gli olandesi dell'Ajax e in palio ci sono 3 punti molto importanti per la classifica Champions. La partita si giocherà in trasferta per la squadra italiana, mercoledì 17 settembre alle ore 21:00.

Niente da fare per Inter Ajax in chiaro in Tv, perché è nella giornata di mercoledì che ci sarà la gara visibile gratuitamente senza costi aggiuntivi ed è stato selto un big match europeo e sarà Liverpool-Atletico Madrid.

Dove vedere Inter Ajax

Dove vedere Inter Ajax in chiaro?

Purtroppo arrivano buone notizie per i tifosi bianconeri e gli appassionati di calcio, perché alla domanda dove vedere Inter Ajax stasera, non sarà possibile seguirla gratis in Tv. Ajax Inter in chiaro gratis in Tv non si potrà vedere a causa della divisione dei diritti tv per la Champions League.

La partita inizierà mercoledì 17 settembre alle ore 21:00 italiane in diretta TV in esclusiva su Amazon Prime Video, che la trasmetterà sulla propria piattaforma, non sarà possibile vederla su SKY Sport o Sky Calcio.

Se hai già usufruito di un mese gratis in passato, prova ad utilizzare un nuovo indirizzo e-mail.

Partite Champions League in Tv:

martedì 16 settembre 2025, ore 21 – Juventus-Borussia Dortmund (Sky e NOW)

mercoledì 17 settembre 2025, ore 21 – PSG-Atalanta (Sky e NOW)

mercoledì 17 settembre 2025, ore 21 – Ajax-Inter (Amazon Prime Video)

giovedì 18 settembre 2025, ore 21 – Manchester City-Napoli (Sky e NOW)

Ajax Inter formazioni

Probabili formazioni Ajax Inter - Ecco quelle che possono essere le formazioni di Ajax Inter in vista del primo turno di Champions League: