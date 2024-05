Presentazione Conte-Napoli al Teatro San Carlo, Il Mattino: c'è già la data per la conferenza!

Ultime notizie SSC Napoli - "È fatta, intesa trovata ieri pomeriggio", a scriverlo è l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli che anticipa già la data della presentazione di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli.

Stando a quanto scritto dal quotidiano, ci sarebbero già data e luogo della presentazione di Antonio Conte al Napoli come nuovo allenatore, a far da sfondo la cornice del Teatro San Carlo di Napoli:

"Un contratto triennale, intorno ai sette-otto milioni a stagione, a cui poi aggiungere un bel po' di bonus legati al ritorno in Champions e allo scudetto (ovviamente c'è un premio speciale per la vittoria in campionato). Sarà uno sbarco spettacolare, imponente, destinato soprattutto a impressionare il resto della serie A. Tutto praticamente fatto, siamo a un passo dal closing. L'intesa è stata raggiunta nel pomeriggio di ieri fra il Napoli e Antonio Conte. Per la definizione si attende solo il rientro quest'oggi di De Laurentiis da Ibiza da dove ha gestito ogni minimo particolare: da oggi in poi ogni istante può essere quello giusto per l'annuncio. Definita anche la location per la presentazione: sarà al Teatro San Carlo, probabilmente già martedì".