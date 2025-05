Manchester United, l'ex Solskjaer: "Come si può vendere uno come McTominay: è una cosa che non capisco"

Ole Gunnar Solskjaer ha rilasciato alcune dichiarazioni alla BBC:

"Il Manchester United - continua - è la mia famiglia e farà sempre parte di me. Nel calcio non provi pietà per nessuno, perché siamo privilegiati, assolutamente al 100% privilegiati di poter lavorare in club come questo. Ma per me è difficile da guardare, perché è la tua famiglia che sta lottando. Non è mai facile durante il fine settimana quando guardi la classifica. Scott McTominay e Fred, insieme, erano ragazzi su cui avresti potuto scommettere ogni giorno che avrebbero dato il 100%. Come si può vendere Scott, è una cosa che non capisco".