Perché il Cagliari è anche una questione di famiglia per De Laurentiis

L’ultima gara di campionato vedrà il Napoli giocare contro il Cagliari allo stadio Diego Armando Maradona. Sarà una sfida molto particolare non solo per tutti i tifosi degli azzurri, ma anche e soprattutto per la famiglia De Laurentiis che vuole vendicare - sportivamente - la crudele beffa subita proprio dai sardi l’11 giugno 2023.

Si giocava la finale di ritorno playoff tra Bari e Cagliari allo stadio San Nicola. I pugliesi - allenati da Mignani - stavano praticamente gustando la promozione in massima serie a pochi secondi dal fischio finale. La squadra di Claudio Ranieri riuscì però a battere i pugliesi in pieno recupero grazie ad una rete di Pavoletti che regalò la serie A agli isolani. A fine gara ci fu lo splendido gesto di fair play di Ranieri che - recandosi sotto il settore ospiti - invitò i suoi tifosi a non prendere in giro i baresi ma di applaudirli perché perdere così fa sempre male.

Quella promozione sfumata in A del Bari è costata diversi milioni alla famiglia De Laurentiis. Da quella gara in poi sono state pochissime le gioie per il popolo barese che - mai come quest’anno - ha contestato ferocemente la proprietà chiedendo a gran voce che la SSC Bari venga ceduta. Chissà se quella finale avesse avuto un risultato diverso oggi non ci ritroveremo da un lato il Bari in A e la famiglia De Laurentiis solo ed esclusivamente a fare impresa a Napoli.

Alle porte c’è la gara che potrebbe regalare il quarto scudetto ad Aurelio De Laurentiis. Di fronte ci sarà un Cagliari salvo ma che l’ambiente rossoblù proverà comunque a caricare vista l’acerrima rivalità con il Napoli per quel famoso spareggio per la B perso proprio a Fuorigrotta contro il Piacenza quasi 28 anni fa. La vendetta è un piatto che va servito freddo si dice. Chissà se toccherà a De Laurentiis oppure a Giulini.

Rirpoduzione riservata