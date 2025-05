Lutto nel calcio spagnolo: è morto a 20 anni in un incidente stradale

Il calcio spagnolo è in lutto per la tragica scomparsa di Joel Giraldo González, calciatore ventenne vittima sabato pomeriggio di un incidente stradale nel comune di Cabranes. L'incidente è avvenuto al chilometro 11 dell'autostrada tra Infiesto e Villaviciosa, quando la motocicletta su cui viaggiava Giraldo si è scontrata frontalmente con un camper. Nonostante l'arrivo tempestivo deì mezzi di soccorso, non è stato possibile fare nulla per salvargli la vita. Il giovane è morto quasi sul colpo, mentre gli occupanti del camper sono rimasti illesi.

Secondo le informazioni raccolte da La Nueva Espa√Īa, √® in corso un'indagine per stabilire se Joel abbia perso il controllo della sua Honda CBR600 e abbia oltrepassato la corsia opposta, oppure se sia stato l'altro veicolo a compiere la manovra che ha portato allo scontro fatale. La Guardia Civil sta analizzando la dinamica dell'incidente.

Il Real Oviedo, il club in cui è cresciuto, ha espresso le sue condoglianze sui social media: "Siamo profondamente dispiaciuti per la scomparsa di Joel Giraldo González, cresciuto nelle nostre giovanili. Il nostro pieno sostegno e affetto va alla sua famiglia e ai suoi amici. Che riposi in pace". Giraldo era un esterno offensivo, la sua ultima squadra è stata il Covadonga (quarta serie).