Napoli in ritiro a Coverciano! Stamattina anche la rifinitura nel centro tecnico della nazionale | ESCLUSIVA

Napoli in ritiro a Coverciano! Stamattina anche la rifinitura nel centro tecnico della nazionale | ESCLUSIVA

Notizie Napoli - Trasferta con una novità inedita per la SSC Napoli in vista della sfida contro la Fiorentina in programma questa sera alle ore 20:45. La squadra di Conte è partita ieri pomeriggio dalla stazione di Afragola alle ore 17:55 con un treno charter. 

Per la trasferta in Toscana infatti, il Napoli sta soggiornando al Centro Tecnico di Coverciano, sede ufficiale della nazionale italiana. Gli azzurri inoltre questa mattina alle ore 10:30 hanno svolto la rifinitura proprio sui terreni di gioco del centro tecnico federale in vista della partita di stasera. 

Gli azzurri poi torneranno questa notte sempre in treno, con arrivo previsto poco prima delle 03:00.

