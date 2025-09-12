Napoli in partenza per Firenze! La squadra è arrivata alla stazione di Afragola | VIDEO

Guarda il video della partenza del Napoli in direzione Firenze alla vigilia di Fiorentina-Napoli
Napoli in partenza per Firenze! Domani si gioca Fiorentina-Napoli, terza giornata del campionato di calcio di Serie A e alla vigilia della partita i giocatori si apprestano a partire in trasferta. Poco fa il Napoli è arrivato alla stazione di Afragola dove la squadra si imbarcherà su un treno alla volta di Firenze.
