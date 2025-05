Era il 20 maggio 2012 quando il Napoli vinceva la Coppa Italia in finale contro la Juventus, 2-0 con gol di Cavani su rigore e Marek Hamsik. Oggi il Pocho Lavezzi ricorda la ricorrenza sui social e scrive: "In un giorno come oggi abbiamo vinto quella coppa che non si dimentica mai. Amicizia, impegno, sogni e una gioia che si sente ancora. Ci sono vittorie che ti segnano per sempre".