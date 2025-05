Morte Nino Benvenuti, il messaggio di cordoglio di De Laurentiis e della SSC Napoli

Nino Benvenuti , leggenda dello sport italiano, campione del mondo dei pesi medi di pugilato e medaglia d'oro a Roma '60 è morto. Giovanni, per tutti Nino, era nato il 26 aprile del 1938 a Isola d'Istria.

Tante le imprese in carriera del pugile istriano: campione olimpico dei pesi welter nel 1960, campione mondiale dei pesi superwelter tra il 1965 e il 1966, campione europeo dei pesi medi tra il 1965 e il 1967, campione mondiale dei pesi medi tra il 1967 e il 1970. Nel 1968 ha vinto il prestigioso premio di Fighter of the year, unico italiano ad aver conseguito tale riconoscimento.

Anche il Napoli ed Aurelio De Laurentiis hanno pubblicato un messaggio di cordoglio sui propri canali ufficiali: