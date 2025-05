Mertens: "Vivrò a Napoli quando smetterò di giocare! Grigliata con Lukaku in estate e spero resti, su De Bruyne in azzurro posso dire che..."

Notizie Napoli calcio - Dries Mertens non dimentica mai Napoli, un'avventura che gli è rimasta nel cuore. L'attaccante belga, fresco vincitore del campionato turco con il Galatasaray, ha concesso un'intervista al media "Sporza" in cui ha affrontato vari temi.

Ecco un estratto delle parole di Mertens, che parla anche di Napoli e del suo connazionale De Bruyne (accostato agli azzurri):

"Il campionato vinto con il Galatasaray è stato bello quanto i due precedenti? Sì. Ancora più bello. Se ho sentito il Commissario Tecnico del Belgio, Rudi Garcia? Mi ha chiamato. Di cosa abbia parlato? Mi ha detto che apprezza molto quello che ho fatto e mi ritiene ancora pronto, ma anche che nelle scorse convocazioni avrebbe scelto altri ragazzi per la Nazionale.

Se ha accennato ai Mondiali del 2026? No, non proprio. Credo che voglia vedere tutti a breve termine e non escludere nessuno. Penso che questa sia anche una mossa intelligente".

Se Kevin De Bruyne mi ha già chiesto informazioni su Napoli? Non saprei (ride, ndr)". Proprio parlando del connazionale e del possibile arrivo al Napoli gli scappa una grande risata sorniona.

E' prevista una grigliata con Romelu Lukaku a Napoli, quest’estate? Ne abbiamo già parlato. Spero che rimanga al Napoli. E quando smetterò di giocare a calcio, vivrò a Napoli. Così potremo organizzare un sacco di cene".