Conte ossessionato dal lavoro, ecco cosa ha fatto ieri a Castel Volturno

Ultime notizie SSC Napoli - Fino alla fine sulla strada di Antonio Conte resta l’ossessione per il lavoro in tutti i suoi aspetti, scrive il Corriere del Mezzogiorno.

“Nessun giorno di riposo, il Napoli ieri ha ripreso gli allenamenti. Subito sala video per analizzare ciò che ha funzionato e cosa non è andato nel migliore dei modi col Parma. La fase di non possesso ha dato ottime risposte, Parma pericoloso solo dalla distanza con le parate di Meret sulle conclusioni di Sohm. Il Napoli ha colpito tre legni ma è mancato qualcosa sia nella preparazione della conclusione che nella finalizzazione”