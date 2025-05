Caso bagarini per Napoli-Cagliari: le rigide regole della SSCN con cui combatterà il fenomeno al Maradona

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino racconta il rischo bagarinaggio legato alla gara col Cagliari e di come il Napoli sta provando a contrastarlo:

"Il rimpianto √® legato al fatto che nonostante un simile sold-out, l'assenza di bar, ristoranti, negozi all'interno dello stadio impedisce il Napoli di arrotondare le cifre dell'incasso: il club dovrebbe superare i 2 milioni, pi√Ļ o meno la stessa cifra della gara-record con l'Inter. Potrebbe esserci il primato di incasso della stagione. Dei 51 mila posti per l'ultima di campionato, nessuno √® pi√Ļ disponibile. Il Napoli ha fatto indubbiamente il possibile per evitare il rischio di speculazioni, con canali ufficiali e trasparenti di vendita. Ovviamente, questo non √® bastato a scatenare le polemiche e le proteste di chi, recandosi nella ricevitoria autorizzate, non √® riuscito nella missione (quasi impossibile) di accaparrarsi un biglietto. Subito dopo, ecco che sono spuntati i bagarini dell'era moderna, con annunci di rivendite online dei tagliandi anche a 1.500 euro per una curva. Ovvero trenta volta di pi√Ļ rispetto al prezzo di 55 euro. Ovviamente, la febbre per il Napoli √® talmente alle stelle che spinge molti a tentare il colpo nel mercato nero. Le regole sono rimaste rigorose per tutti i biglietti e per tutti gli acquirenti: assegnazione in ordine di richiesta, massimo di tagliandi acquistabili due a persona con dati individuali, consegna tramite posta elettronica. Dunque, il Napoli fa sapere che con steward e personale allo stadio, far√† molta attenzione che il biglietto di ingresso sia associato proprio alla persona che √® titolare del tagliando. E che al gate saranno tutti spietati. Poi c'√® un'altra allerta, legata al rischio della messa in circolazione di biglietti falsi: perch√© sui social e sul web, c'√® una mole incredibile di offerta di tagliandi. Attenzione, dunque, alle trappole perch√© ci sono ¬ętermini e condizioni rigorosi che vietano la rivendita o il trasferimento non autorizzati e invalidano i tagliandi acquistati o utilizzati in violazione dei termini e delle condizioni¬Ľ. Il Napoli, in qualsiasi momento, pu√≤ procedere alla cancellazione dei biglietti e segnalare alle autorit√†".