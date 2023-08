Koopmeiners vuole il Napoli, è pressing sugli agenti: ADL studia un'operazione alla Raspadori

Il Napoli lavora sul mercato estivo e, oltre a Gabri Veiga, pensa a come poter rimpinguare il centrocampo a disposizione di Rudi Garcia. Cronache di spoagliatoio scrive su Twitter:

"Numericamente il centrocampo a disposizione di Garcia manca ancora di qualche pedina. Lobotka non ha in Demme un sostituto credibile e il tedesco ha le valigie in mano. Ndombelé è stato rimpiazzato da Cajuste, arrivato per 12 milioni, ma con l’addio di Zielinski e l’arrivo di Veiga mancherebbe ancora una mezz’ala. Elmas, nonostante possa ricoprire il ruolo, viene considerato anche nella batteria degli esterni d’attacco. Il nome più caldo, al momento, è quello di Teun Koopmeiners. L’olandese, protagonista con 10 gol di un’ottima stagione, sta premendo con il suo entourage affinché l’Atalanta ceda alla corte del Napoli. De Laurentiis e i suoi uomini stanno architettando un’offerta in stile Raspadori: prestito oneroso con obbligo di riscatto e bonus in favore dei bergamaschi. Resta da capire il futuro della fascia destra - Lozano resterà? – e della difesa – Natan sarà il vero sostituto di Kim? Quel che è certo è che il Napoli è una delle società più sane finanziariamente del nostro calcio e, forte di uno scudetto sul petto, ha approcciato al mercato senza fretta. Lo sappiamo tutti molto bene: ADL gli affari li fa solo alle sue condizioni".