UFFICIALE - Infortunio Osimhen, l'esito degli esami e i possibili tempi di recupero

Infortunio Osimhen: brutte notizie per il Napoli che arrivano dal comunicato ufficiale del club azzurro, l'esito degli esami e i tempi di recupero del calciatore che si è infortunato in nazionale con la Nigeria.

Dopo l'infortunio subìto in Nazionale, l'attaccante del Napoli Victor Osimhen è stato visitato e sottoposto ad ulteriori accertamenti che hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra.

Osimhen infortunio

"L'attaccante azzurro ha iniziato le terapie all'SSCN Konami Training Center", come scrive il club partenopeo, e ora dovrà aspettare per il rientro: Osimhen sarà out per diverse settimane.

Infortunio Osimhen: tempi di recupero

Napoli - Ma quali sono i tempi di recupero per infortuni come quelli di Osimhen? C'è un precedente simile, con lo stesso infortunio subìto da Ibrahimovic col dottor Daniele Casalini, primario di Ortopedia II presso gli Istituti Clinici Zucchi di Monza (Gruppo San Donato) ed ex medico sociale dell’Olimpia Milano, che spiegò a Gazzetta Active nel 2020 che i tempi di recupero di un infortunio del genere si aggirerebbero dalle due alle sei settimane.

Osimhen potrebbe saltare quindi le sei partite fino alla prossima sosta di novembre (Verona, Union Berlino, Milan, Salernitana, Union Berlino, Empoli), o nella più ottimistica delle ipotesi almeno Verona, Union Berlino e Milan, rientrando eventualmente contro la Salernitana. Ecco le prossime gare degli azzurri:

Napoli- Verona (Serie A, sabato 21 ottobre ore 15)

(Serie A, sabato 21 ottobre ore 15) Union Berlino -Napoli (Champions League, martedì 24 ottobre ore 21)

-Napoli (Champions League, martedì 24 ottobre ore 21) Napoli- Milan (Serie A, domenica 29 ottobre ore 20.45)

(Serie A, domenica 29 ottobre ore 20.45) Salernitana -Napoli (Serie A, sabato 4 novembre ore 15)

-Napoli (Serie A, sabato 4 novembre ore 15) Napoli- Union Berlino (Champions League, mercoledì 8 novembre ore 18.45)

(Champions League, mercoledì 8 novembre ore 18.45) Napoli- Empoli (Serie A, domenica 12 novembre ore 12.30)

(Serie A, domenica 12 novembre ore 12.30) Atalanta-Napoli (Serie A, sabato 25 novembre ore 18)

Il dottor Daniele Casalini spiegò:

"Si distinguono lesioni di primo, secondo e terzo grado. Quelle di primo grado sono quelle più lievi, nelle quali viene coinvolto un minor numero di fibre muscolari. Di solito non c’è ematoma, ovvero versamento di sangue, e la ripresa è abbastanza rapida: mediamente per un primo grado, con le terapie adeguate, due settimane sono sufficienti a riportare il giocatore o l'atleta sul campo. Le lesioni di secondo grado coinvolgono un maggior numero di fibre muscolari. In questo caso c’è un versamento ematico: questo perché quando si rompono delle fibre muscolari c’è un lento travaso di sangue che può formare degli ematomi anche importanti. Dal punto di vista anatomico il danno è sicuramente maggiore. Le tempistiche in questo caso vanno dalle due alle sei settimane. Le lesioni di terzo grado? Equivale a quello che un tempo veniva definito strappo. E’ una lesione molto seria, che prevede l’interruzione pressoché completa della struttura del muscolo. Qualche volta richiede anche una soluzione chirurgica, ed è un tipo di lesione che può provocare anche degli stop di mesi. Ma si tratta di lesioni molto poco frequenti".

In che cosa consiste la cura?