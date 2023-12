Notizie Calcio Napoli - Cartellino giallo proprio allo scadere per Kvaratkshelia. Fallo di reazione del georgiano che, in posizione per una rimessa laterale, lancia la palla sulla schiena di un avversario come gesto di stizza dopo un precedente scontro. Polemiche per l'attaccante con l'arbitro per il cartellino giallo con Anguissa che lo placa e gli dice platealmente con tanto di gesto: "Usa la testa". Fantasista probabilmente nervoso anche per il clamoroso errore davanti alla porta.