"Congratulazioni!" La SSCN festeggia il trionfo di MoMap Napoli Futsal in Coppa Italia | FOTO

Ultime notizie Napoli Calcio a 5 - I partenopei di MoMap Napoli vincono 6-3 contro Olimpus Roma in finale di Coppa Italia e si aggiudicano il trofeo per la prima volta nella propria storia. È tutto vero, il MoMap Napoli Futsal batte 6-3 l’Olimpus Roma e vince la Coppa Italia 2023-24. Per la prima volta nella storia il club si aggiudica il trofeo. Gara perfetta su tutti i fronti dei partenopei, pochissime sbavature e Olimpus Roma annichilita. Compatti in fase difensiva e pronti a sfruttare ogni minimo errore. Salas man of the match della sfida, partita eccezionale del paraguiaiano in ambedue le fasi di gioco. Borruto show anche in finale, l’argentino è ovunque e mette a segno una doppietta. Capitan Perugino annulla le sortite offensive degli avversari, De Gennaro una vera e propria saracinesca.

